【我們都是這樣長大的】鄭秀文感性吐心聲：誰都有過去 (17:27)

自許志安與黃心穎被爆偷情後，鄭秀文（Sammi）選擇原諒老公，並閉關排練7月舉行的紅館演唱會。雖然Sammi忙於操練，但她不時在社交網分享現況，今日她在Instagram上載了一張照片，相中寫上「#我們都是這樣長大的」，她還感性撰文分享感受。

「很少人能在一生當中無風無浪地走完人生，也沒有完美無暇的人，有時我們會走上人生巔峯（峰），有時會在低處徘徊，有時會平平無進，有時我們具備萬丈勇氣，有時我們恐懼到顫抖，有時我們當機立斷，有時卻會猶疑不決，有時我們會聽從心中的天使，有時我們卻順從了黑暗魔鬼，有時我們想就此撒手放棄，有時我們卻拚命死裡掙扎，有時我們懂得手執理智，有時我們會陷入迷失，有時我們被人高舉贊（讚）譽，有時我們落於被嫌被貶，有時我們得意歡笑，有時我們失意流淚，有時我們對人歡笑，有時我們背人垂淚，有時我們奮不顧身去愛，有時我們無條件地被愛，有時我們做對，有時我們會犯錯，有時我們需要去寬恕，有時我們渴求被原諒，有時我們擇善，有時我們取惡，有時我們以為很懂得自己，有時我們其實需要好好認識自己，其實，你我並沒有什麼與別不同，因為我們都只是一個凡人，因為我們每個人都必須經歷一些，然後在自己的人生故事當中，在對與錯或好與壞當中，煉成為一個更好的人，因為……我們都是這樣長大的 #都不過是一個凡人 #沒有與別不同 #誰都有過去 #只要有決心誰都可以變得更好 #誰都需要愛和被愛」Sammi在IG發貼文後，引起不少網民共鳴，留言為她打氣。

（即時娛樂）