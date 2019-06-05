【無飲管運動】靚媽陳茵媺以身作則 教仔女注重環保 (17:36)

【今日直擊】靚媽陳茵媺（Aimee）今日出席「無飲管運動」啟動禮，並分享自家「減塑」心得，呼籲大眾支持。Aimee表示在家中也注重環保，拒用膠飲管，又認為塑膠嚴重污染生態環境，她會教導三個仔女注重環保：「我覺得這亦是惜小朋友的一個做法，由他們小時候教起，導入他們的生活習慣，不用長大後才改變。」

她和老公陳豪亦以身作則，為子女做好榜樣：「平日出街會用玻璃盒或可循環再用的盒裝食物，這是我媽咪從小教我，因為我媽媽也講究環保，現在到我就教自己仔女。起初他們不習慣，亦都不肯，還投訴凍飲不用飲管好麻煩，後來我用方法，例如向他們說飲品可以走冰，令份量增多，又或者如不想海中的魚兒死亡，就不要用，他們都好乖好聽話好易教。」

Aimee表示仍有戲癮，目前正斟拍電影，但暫未落實，至於拍劇方面，因為需時較長，難遷就她照顧仔女：「我好想演戲，但做媽咪時間安排好難。見到老公可以返工拍劇，覺得不公平呢！其實生下大仔後，我都一直講會復出演戲，這目標沒有改變。」Aimee指子女平日返學，她要看功課又要帶他們參加課外活動，所以特別忙。

（即時娛樂）