【榮升大姑奶】細佬容逸恆今結婚 容祖兒：真愛令人成長 (19:36)

容祖兒胞弟容逸恆（Samuel）上月初宣布婚訊，並上載和老婆Samantha婚照，今日是Samuel和Samantha的大日子，已榮升大姑奶的祖兒，今晚在社交網上載多張照片，祖兒一身紅噹噹打扮，見證胞弟重要時刻，期間祖兒喝過弟婦茶後，禁不住感動落淚。

祖兒說：「今天是我家大日子 我大頭細佬娶靚老婆啦 畢竟這一生也只有這一次的經驗 所以當下我真不知道應該用怎麼說話來形容這當下的心情 開心，當然 感動，也是 但更多的是什麼呢？從小到大 我希望看到這位和我血脈相連小男孩可以一天一天的成長 成為一位有責任心也有能力照顧自己 也能照顧別人的真漢子

從他倆籌備這場婚禮 看到他們為著每次瑣碎事都有商有量 互相尊重互相分擔一起處理 但看到他們都處理得細心妥當 根本不用我和媽媽操心 我心裡（裏）真的感動 真愛足以令人成長 所以我猜他真的找對了！

單單一個婚禮已有萬七樣事情煩 未來的路途更漫長 希望他們可以繼續相扶到老 今天我為著他能遇上他生命中的最佳拍檔而感到無比的快樂 最後希望他們能生多幾個鼻高高的Baby那就完美啦！ LET'S PARTY!!」

（即時娛樂）