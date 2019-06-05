【無接銀行搬遷保管箱通知】翁靜晶疑唔見首飾 向金管局投訴 (22:21)

翁靜晶今日在facebook發文求助，留言：「去大埔廣場東亞銀行保險（管）箱，竟然發現成間銀行唔見咗！保險（管）箱的東西，及保險（管）箱，去哪裏了？是不是需要報警？」後來她再向網民跟進事件，說：「完全沒有收過任何通知，剛知道這間銀行已於2017年搬走。終於聯絡到東亞銀行，保險（管）箱被遷移去另外一個銀行地址，原本是爆滿的保險（管）箱，而家只係八成滿。裡面的東西，似乎是少了，至少有兩件首飾搵唔到。職員告訴我，搬運的時候，只有銀行職員在場，沒有律師或公證行監察。」

翁靜晶的保管箱驚魂引起網民議論紛紛，她接受《明報》電話訪問，指銀行搬遷保管箱處理程序不當，她會向金管局投訴，就算她沒有財物損失，銀行也應受譴責。她表示跟銀行經理了解，原來銀行已搬了一年多，保管箱涉及一千個客戶，銀行以平郵信件作搬遷通知，她便沒有收到搬遷信。她稱客戶每年花幾千元租保管箱存放重要物品，銀行竟然只用平郵而不是以掛號信聯絡客戶，是沒有衡量輕重。銀行經理告訴她要是搬遷通知的信件打回頭給銀行，他們才會電話聯絡客戶。她不滿說：「銀行多花十元寄掛號郵件，一千個客戶才一萬元。銀行對追討客戶欠債，卻有不同聯絡方法。」

她指銀行未確認客戶收到保管箱搬遷通告的情況下，沒有獨立第三者監察，只有職員搬運的安排不能接受。銀行經理聲稱搬運時沒有開客戶的保管箱，翁靜晶指過程中沒有公證行或律師的第三者獨立監察，要是箱內有易碎物品損毀，責任誰負?

翁靜晶稱已3年沒有往開保管箱，媽咪給她的首飾全部放在保管箱內，原本箱已塞滿，平日她也沒有戴首飾故沒有往開箱。她說：「剛才我趕往銀行找到保管箱開箱檢查，發覺箱只有8成滿，未知是否搬運中位置移動，但起碼有兩件重要物件我找不到。我趕不及往中環查看公司的保管箱，未知有關物件是否存放在其他地方，起碼我要擔驚受怕一整晚。」她指銀行的處理好差，她會研究開戶口時的免責條件再法律追究。要是她有財物損失會要求賠償，就算沒有財物損失也要向金管局投訴，銀行要受譴責。

東亞銀行回覆《明報》有關翁靜晶的投訴，「本行已知悉翁小姐的個案，並已主動與翁小姐聯絡，以了解事件。本行就保管箱的搬遷有既定的處理程序，亦會在保管箱搬遷前透過信函及分行通告預先通知受影響客戶，以便他們作出安排。根據本行紀錄，翁小姐個案所涉及的保管箱是整幢由大埔廣場分行搬遷至同區的大埔分行，過程並不涉及開啟保管箱，搬遷程序按照業界的保管箱最佳操作建議執行。本行會與翁小姐保持溝通，以作跟進。」

（即時娛樂）