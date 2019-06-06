【偕大女兒派飯】甘比贈端午節福袋予長者：開心感恩 (14:12)

劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）昨天聯同一眾義工，到深水埗惜食堂，探訪約150位獨居及有需要的長者，為他們預備豐盛的應節佳餚，大家閒話家常，場面熱鬧溫馨。甘比更向每位長者送上應節糉子，及滿載祝福、體貼實用的福袋，令一眾長者笑逐顏開。

甘比說：「劉鑾雄慈善基金一直積極參與慈善工作，在過去二十多年對許多家庭伸出援手，包括開設2間劉葉淑婉紀念自修中心，指導基層學生學習、為弱勢兒童提供獎學金、為社會上有需要人士提供適切的物資等，希望透過慈善工作發放關愛正能量及回饋社會。」

她續說：「我很高興透過這次端午節送暖活動為長者帶來歡笑與温暖，同時希望令大眾能夠明白，除了讓長者飽足，亦要能令他們感受到關懷和愛心，滿足他們的身心需要，並藉此感染大眾多關懷長者，為他們提供更多支持。」

另外，甘比的大女兒昨天都有一同探訪長者，甘比在instagram放上相片，她說：「昨天和大女兒到了惜食堂與一班獨居長者傾計（偈）派飯，送端午糭及日用品等給他們，他們也很開心很感恩！看到他們每天能夠像學生般在惜食堂這個好地方吃飯，聚在一起聊聊天，說說笑笑，閒話家常，很溫暖！

公公婆婆也愛美，有公公開心我們送上帽子可遮白頭髮，婆婆們則有些不想告訴其他人真實年齡，很可愛！無論如何，能活到這歲數，經歷了這麼多，實在是不簡單！希望他們每天也沒有再要煩惱的事情！開開心心過每一天！」

（即時娛樂）