【每朝起牀必睇B女便便】前亞姐張珮汶：冇諗過咁鍾意睇 (15:12)

前亞姐張珮汶（前名張家瑩）和李璧琦等，昨晚出席一個周年晚宴。剛為女兒Alexa舉行完百日宴的張珮汶表示，做媽咪的生活很開心，每日對住女兒真的走不開，又不捨得出門，故老公知她這晚去出席活動都很驚訝。

問兩公婆是否分工合作？張珮汶直言老公還是工作為主，由她負責看女兒，這也是媽媽的責任，現時每日都是不斷餵奶、逗B女睡覺和換尿片，幸好女兒不難湊。

她表示現在餵奶粉，每日起身就是去看女兒的便便靚不靚，吃和睡得好不好，但覺得很幸福，笑言以前從未想過自己那麼喜歡看便便：「作為新手媽媽有很多東西要學，但我無加入媽媽group，反而是有些朋友本來不熟的，但因為BB有了共同話題，我覺得現在是一個不同了的自己。」張珮汶坦言恨追多個小朋友。

李璧琦早前宣布將於7月跟拍拖5年的圈外男友Adrian So結婚。她透露當日會在教會行禮，事前不會讓未婚夫看到婚紗，她直言一世人一次，想給對方驚喜；李璧琦笑言還有很多東西未確定，因三月才決定結婚，四月去影相，五月才開始準備。

談到他們的擬結婚通知書曝光，而且報稱住址相同，李璧琦否認二人已同居，稱這是他們將來的住址，愛巢仍裝修中：「希望可以雙喜臨門，我是指結婚加新居入伙！（計劃生小朋友？）還未想，一步一步來吧。（有共識？）我們的喜帖顏色都是剛剛才有共識。」

（即時娛樂）