【姊弟戀】跟林志玲交往半年閃婚 Akira：今後會好好珍惜她 (19:55)

Akira在facebook寫下愛的宣言。（Akira facebook圖片/明報製圖）

44歲林志玲今日驚爆跟37歲日本組合EXILE成員Akira結婚，婚訊震撼娛樂圈！Akira在facebook同樣報喜訊，宣布跟林志玲結婚，姊弟戀開花結果。原來他們8年前已認識，兩人於2011年因舞台劇《赤壁~愛》扮演夫婦相識，並於去年底開始交往半年。經理人公司表示，雙方先在本月6日在台灣、也在日本東京辦理結婚登記。

Akira今日在facebook寫道：

「平日承蒙大家照顧。

今日想跟大家報告一件個人私事。我與林志玲小姐於6月6日結婚了。

自8年前共同主演舞台劇『赤壁~愛~』時相識，我與志玲小姐便一直維持著友好情誼。去年底開始的交往，更加深了我們的堅定感情，認定對方是可攜手共度餘生的伴侶。

在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。

不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。

雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。

謝謝大家至今給予我的一切。身為一位表演者，我將更加自覺、更加負責，並不忘初心地精進自己的演藝之道，以帶給大家更多更好的作品，回報大家平日的支持。

今後也請大家多多指教。

令和元年6月6日

EXILE AKIRA」

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（即時娛樂）