【林志玲閃婚】劇組人員爆言承旭反常態「異常開心」 (23:01)

言承旭正在北京拍戲，工作人員最初擔心他會被林志玲結婚的消息影響情緒。（圖片提供︰自由時報）

林志玲與拍拖半年的日本組合EXILE成員Akira閃婚，震撼中、港、台三地。與林志玲離合17年的舊愛言承旭正身在北京拍戲，知道消息後一反常態表現出異常開心，令工作人員心痛﹗

據台灣傳媒報道，劇組工作人員擔心林志玲閃婚的消息會影響言承旭情緒，經理人一直等到拍攝空檔才告訴他，想不到言承旭知道後先是半信半疑地反問：「真的假的？」確認消息屬實後，他說：「啊！真的喔？就祝福她啊！」隨即再投入拍攝工作中。

現場工作人員形容言承旭︰「他完全沒有什麼感覺，還是很開心在拍戲，沒有不開心，也沒有表現出落寞，可能他正在拍的是喜劇的關係，所以一直處在很歡樂的氛圍之中。」

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（即時娛樂）