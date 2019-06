next

莊思敏、莊思明及莊思華三姊妹,今日有份見證賭王千金何超盈的超豪過大禮,分別在社交網分享現場情況。當中見到在大合照企中間的超盈相當興奮,向鏡頭舉起V字手勢,兩邊企滿親友外,身前一排排過大禮的金器、參茸海味及禮餅等,兩旁還有醒獅助興,排場十足。

莊思敏在社交網送上祝福:「祝Sabrina永遠幸福快樂。#第一次見證過大禮 #好開心 #幸福滿滿」莊思明則表示:「Congratulations Sabrina So Happy for you #百年好合 #永結同心」

