【聘禮豐富】何超盈嫁妝清單曝光 5億別墅 逾億珠寶鑽飾 (18:38)

賭王何鴻燊四房長女何超盈，今日在家中舉行過大禮儀式，據悉現場有舞獅表演，而出席賓客包括陶傑﹑莊思敏以及兩個妹妹莊思明和莊思華等，而陶傑在社交網上載嫁妝清單，這張清單十分有心思，超盈和其老公辛奇隆的名字作對聯，寫上「奇緣結成枝連理 隆蔭葉茂樂延年」﹑「超凡脫俗神仙侶 盈門喜氣福澤長」，相當好意頭。

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重頭戲嫁妝方面，就相當震撼，包括別墅成棟，價值五億；價值成億的珠寶鑽飾，當中包括紫鑽手鈪﹑藍寶兩套﹑綠寶成套﹑情侶套表﹑金鐲成對﹑花鏈成套﹑珠鏈兩套﹑鑽飾六套﹑胸針六隻﹑鑽戒五枚﹑耳環數對和銅盆成個；其他嫁妝包括筷子兩對﹑子孫寶桶﹑餐具成套﹑帷巾賀囍﹑駿馬囍糖﹑五穀豐收﹑禮帽成頂﹑大衣成件﹑禮褲成條﹑禮鞋成雙﹑甜襪兩對﹑銀包成個﹑皮帶成條﹑龍鳳被鋪﹑囍枕成雙﹑千年發祿﹑大茶兩盤﹑蓮藕成對﹑姜葉成束﹑芋葉成束等等。

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陶傑留言說：「女家聘禮豐富，由何鴻燊親自題選，全部遵照中華文化傳統，中文講究，令人感動。這張禮聘餐單，值得中小學教師上堂講述，學吓中文！至於來自大陸富豪之男家聘禮，都唔弱喎！以美食為主，包括三頭鮑魚、花膠、大紅袍珍貴茶葉、禮餅，重（仲）有成排金鈪，送給未來新抱！嘩，何超盈已經陀（佗）住個B，再戴滿晒D（啲）金鈪，真係要三四個大矜（妗）姐扶住行呀！#何超盈 #過大禮」

（即時娛樂）