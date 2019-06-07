及時發現媽媽患血管瘤 顏卓靈：奉勸定期做身體檢查 (19:54)

顏卓靈昨晚在社交網發文，透露媽媽於2星期前突然頭暈，入院後發現腦內有2個血管瘤，要馬上排期做手術；前日手術已順利完成，醫生表明發現得及時，否則血管瘤爆開，後果會令她難以接受。顏卓靈特別公開這個經歷，呼籲大家要定期做身體檢查，凡事不是那麼幸運的。

顏卓靈留言：「不知何時開始，習慣了報喜不報憂，這是成長的徵兆嗎？這幾天是忙碌又偶爾胡思亂想的日子 ，傭人姐姐回鄉過年了，我爸和我醫院家裏兩邊跑，而且剛好我們都在同一天生病了，那一天，是媽媽入院做手術的前一天，媽媽前兩個禮拜突然頭暈，進院檢查，除了發現了導致她暈的前庭神經炎，還竟然發現了腦內有2個血管瘤，而且2顆size都不小，所以馬上排期做手術，昨晚手術非常順利，而且還比預期的三小時早了完成，醫生還說，還好發現得及時，不然等那些瘤瘤不聽話突然間爆了，後果我和我爸也難以承受，所以，我現在是來報平安的啦！媽媽只要好好休息就會康復過來，然後也奉勸各位，一定要定期做身體檢查，像我媽這個瘤全無徵兆，到它要證明給你看它的破壞力時，可能就沒那麼幸運了，也記得要拉家人一起檢查喔！祝大家身體健康 晚安」

（即時娛樂）