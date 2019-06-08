【自揭身世】張頴康堅拒改藝名 盼跟媽媽重逢 (15:48)

無綫節目《如果這樣生活》昨晚播出張頴康走訪四川，探訪一對育有兩名患上重度腦癱女兒的夫婦，張頴康親身接觸過兩夫婦後，便發覺逆境可轉化成正能量，也讓他回想起獲嫲嫲照顧的動人往事。

節目中張頴康自揭身世，他哽咽表示在他四歲那年，知道父母分開，那一刻他放開媽媽的手後，至今仍未再見過媽媽，令他感到後悔，如果再有機會讓他選擇多次，他一定不會放手，期間張頴康講到眼濕濕；另外，張頴康表示公司曾經要求他取一個藝名，但他堅持用真名入行：「我想繼續用張頴康這個名字，她（媽媽）離開了我很多年，我就等了很多年，希望有一天能夠等到。」十分感人。

而張頴康昨晚亦在社交網貼相並留言：「今（昨）晚呢集你哋有冇睇啊？ 我哋一齊睇，一齊眼濕濕...好催淚...小豆（女兒）其實未完全明白，佢見到爸爸流淚，佢就有啲擔心...佢知道爸爸小時候，就係由嫲嫲照顧嘅...小豆同爸爸講，你嫲嫲去咗個🌙moon度嘛... 你之後都會去個🌙moon度，咪可以見返佢囉...（佢講起上嚟眼神好堅定，並不傷感...）對佢來講最重要就係爸爸唔好喊，唔好唔開心。我相信有小豆呢粒開心果，爸爸嘅內心...早已修補過來！」

（即時娛樂）