【好姊妹互窒】接受擺甫士挑戰 馬詩慧不敵「高」手琦琦 (16:26)

名模馬詩慧（Janet Ma）最近播出的個人節目《Janet Show》，每集都找來不同嘉賓接受挑戰，有熊黛林、馬天佑之餘，亦有連同三名仔女一同互問互答；而在最新一集就請來星級攝影師CK及名模琦琦，一同接受「擺甫士」挑戰。

Janet本以為只是攝影師CK挑戰自己，原來也安排了琦琦一同參與其中，兩人一碰面，已為高度、企位「鬥嘴」，琦琦更直言：「快啲攞個apple box（攝影用的增高箱）嚟啦！」Janet又妙回一句：「我呢啲係靠實力！」接住兩人挑戰連串高難度擺甫士動作，Janet雖然也是模特兒出身，當遇上琦琦，可說是棋逢敵手、旗鼓相當兼互不相讓，又要抱起對方、又要扭腰提腿，但兩位名模在笑料百出情況下，完成CK的挑戰！

雖然Janet和琦琦已為人母，但依然勁玩得，二人全日「把口唔收」互窒對方，拍照時琦琦表達意見，Janet笑說：「原來導演係琦琦，哈哈！」接受訪問時，琦琦發錯音將「適當」講成「失當」，Janet也繼續搞笑發功，不斷重複琦琦的錯音，不過份屬好友的她們轉頭又「搭晒膊頭」，友情不變！

（即時娛樂）