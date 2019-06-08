讚老公何猷彪善良有公義 翁靜晶：好難搵到志同道合的人 (18:06)

【今日直撃】翁靜晶今日與何東爵士曾孫何猷彪結婚及擺喜酒，婚前驚爆保險箱失竊疑雲，她指事件對自己沒什麼大不了，當中更發現老公另一優點：「我結婚戴飾物要有少少張羅，他叫我不用擔心，他什麼都準備好。」見她戴上一身鑽飾配婚紗，是不是何家的家傳之寶？翁靜晶笑說：「你話呢，點講都好，這些都是身外物，你見我戴住好靚，戴完會全部捐出去，因為我和他沒有小朋友，亦不會有，我兩個女講了，不會攞別人屋企的錢，比較俗一點，所以我們有意願，會將所有東西捐出去做慈善，令大家得益，至於捐去那裏會再公布，不會剩下任何東西畀下一代。」

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談到老公何猷彪吸引之處，翁靜晶說：「他善良、有公義，作為富四、五代，沒有那種壞習氣，出來受過苦，沒有靠屋企家財，仲有公義的心，每次我捉假和尚、有行動，他都在側邊支持，好難搵到志同道合的人，他對法律也有熱情，亦是法律學者，寫好多文章，發表好多意見，我們在法律上有共同興趣，點樣用法律幫人，大家的意願有共同目標，不錯。」

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對於何猷彪表現低調怕醜，翁靜晶指老公從小接受傳統教養，不可以公開表達情感，只會偶爾犯下規，性格上比自己浪漫，「我平時好似操兵，不知道什麼叫浪漫，但我在遺失東西的時候，他走出來說幫我準備了一切，我就覺得他好浪漫。」

（即時娛樂）