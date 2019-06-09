【《阿斯達》第3集】宋仲基得悉身世 慘被稱「怪物」 (00:41)

在高甫潔的幫助下，宋仲基隱藏自己是雷安脫後人的秘密，順利走入阿斯達城鎮。（網上圖片）

金玉彬父親打算利用女兒的婚事，搶走金義聖的權力及地位，金玉彬也為了權力，不惜在父親及金義聖身邊做間諜。（網上圖片）

金玉彬與張東健的父親有親密關係，更被對方求婚。（網上圖片）

打勝仗的張東健跟手下宣布要返回阿斯達。（網上圖片）

宋仲基、金智媛、張東健及金玉彬合演的新劇《阿斯達年代記》，上周首播後，收視雖然穩步上升，但口碑好壞參半，不少觀衆指難以理解劇情。今晚（8日）播出第3集，逐步解開各主角身世背景。

承接第二集，瓦韓族人被張東健帶兵的阿斯達族殘殺後，金智媛等人被俘虜。宋仲基返回瓦韓族基地，看到屍橫遍野，顯得十分傷心，同時發現生還的小妹妹，兩人設法營救瓦韓族人。

金智媛與族人被帶到多年來無人能攀越的大黑崖山下，驚見有人力推動的升降機，覺得不可思議。宋仲基於深夜趕至大黑崖，以一敵二打低兩名守衛，成功脅迫守衛講出金智媛等人的下落，得悉他們會被押送到阿斯達後，便動身追趕下去。

另一邊廂，張東健不費吹灰之力打敗瓦韓族人後，計劃返回阿斯達。與此同時，跟張東健有曖昧關係的金玉彬，原來與張東健父親、族長（金義聖飾）亦有親密關係，金玉彬在金義聖的寐室內赤裸誘惑對方，順道套取情報，得悉金義聖害怕兒子張東健終有一日會殺死自己，所以一直留意並防範張東健的一舉一動。

宋仲基登上大黑崖後，發現一片田地，首次親眼見人類擁有土地並耕種，還從農夫口中得悉自己是白山族與雷安脫族的混血兒，被對方敵視指摘為「怪物」。其後宋仲基遇上名醫之女（《鬼怪》女星高甫潔飾），在對方幫助下，宋仲基換上阿斯達人服裝並入城。

（即時娛樂）