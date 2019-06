吳雨霏(Kary)去年6月誕下囝囝Asher後,今年4月宣布再度懷孕,當時懷孕已4個月的Kary,表示今胎佗得較辛苦,但未有公開BB性別,又爆老公希望她生3個孩子。

Kary今日33歲生日,在社交平台分享大肚照,一臉幸福望向鏡頭,可能是老公洪立熙為她拍攝,她在網上留言:「33 doesn't look too bad, right? THANK YOU all for the birthday wishes #blessed」

(即時娛樂)