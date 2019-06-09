【獻熒幕初吻】馮盈盈再集氣 新劇40點做醫生夫人 (19:54)

何廣沛在劇中跟馮盈盈飾演一對，他更奪了女方的熒幕初吻。（黃梓烜攝）

【今日直擊】馮盈盈與何廣沛今日為主演的新劇《白色強人》宣傳，日前盈盈剝了兩顆智慧齒，現在仍有少許面腫，她自詡智慧太多，還開玩笑說剝牙可改善懶音，「網民留意到預告片，我一句『你講唔講』話有懶音，又捉到我錯處。」她聲稱趁劇集首播，打算開live講這句對白100次，直到咬字正確為止。

盈盈自爆在劇中獻出了熒幕初吻給拍檔何廣沛，之前在《果欄中的江湖大嫂》只是借位，「今次無花無假，4塊嘴唇疊埋一齊。記得拍攝時好凍，廣沛塗了很多潤唇膏。」盈盈不怕男友呷醋，提議約男友與何廣沛齊齊打邊爐看劇，寓意劇情「打得火熱」。追問何廣沛可會帶埋緋聞女友朱晨麗出席？他裝傻說：「朱智賢呀？她是同劇演員。」

盈盈明日（10號）生日，加上新劇首播及新居入伙，可謂三喜臨門。盈盈稱男友考醫生專業試合格，感謝大家為他集氣成功。說她很快可以做醫生夫人？盈盈笑言想再一次集氣，為劇集衝40點收視；何廣沛即潑冷水，指有30點成績已難，要達40點更難，反問盈盈是否不想嫁才這樣說，但盈盈強調對收視有信心。之後，盈盈表示阿仙奴奪歐聯冠軍會嫁人，再度被何廣沛窒。

（即時娛樂）