【跟老婆咀嘴】用音樂送祝福 王力宏願做林志玲婚禮歌手 (14:49)

王力宏一連兩場《龍的傳人2060巡迴演唱會─台北站》，昨晚在台北小巨蛋圓滿結束；而力宏將於11月1、2日在紅館開騷。昨晚台北尾場個唱，圈中捧場客包括徐熙媛（大S）與老公汪小菲、陶喆夫婦、陳美鳳及王力宏的父母等，太太李靚蕾繼續捧場。力宏在個唱施展渾身解數，除了勁歌熱舞外，還盡展音樂才華，除了彈琴﹑結他和小提琴外，他還大揮長棍，認真厲害﹗

在encore環節，力宏在場館中央空降的天橋半空演唱；其後又一如首場的獻唱《愛的就是你》時，要求鏡頭拍到的情侶親吻，大S等亦乖乖照做，力宏還走到貴賓席上按著欄杆，一躍跳起的親吻太太，繼第一場後再度放閃，引得全場掌聲震天。

力宏完騷後受訪，提到相隔7年再在紅館開唱，近20米長的巨型空橋是否也帶到紅館？力宏稱空橋的確有點大，不過應該也適合紅館的，雖然還未想到，所以不敢說，因為台北也是首次有此安排。問到會否帶同太太來港？他稱：「應該會，太太也很喜歡香港。（小朋友呢？）有可能吧，小朋友也很喜歡香港，上次也試過一家人來香港玩。」

說到新婚的林志玲也送花籃賀他開騷，笑問會否邀請對方和其老公Akira來港睇騷、或是傳授生B秘方作回禮？力宏說：「生小朋友這回事不用教的，我認為最適合是用音樂祝福她，如果她需要婚禮歌手，可找我！」

（即時娛樂）