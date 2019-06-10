【擔任蔡一傑個唱嘉賓】擔心歌衫移位 伍詠薇一跳一驚心 (15:45)

一連兩場「蔡一傑One For You音樂會─多倫多站」全場爆滿，傑仔和特別表演嘉賓伍詠薇（伍姑娘）精彩演出，圓滿成功。久未登台演唱的伍姑娘，為了傑仔「補鐘」學唱歌和訂製性感歌衫，不過她可能太緊張而愈吃愈瘦，low cut歌衫頻頻有下滑危機，當她忘我與傑仔在台上又唱又跳時，台上台下都跟住她一跳一驚心。

伍姑娘完成演出後表現亢奮：「我好開心，亦替傑仔好開心，他是我朋友、家人。這兩場演唱會好成功，觀眾好熱情，看得好投入。（你經常掩住心口？）哎呀，大家明明都看到我來到多倫多不停食，但是愈吃愈瘦，好驚件衫滑下來，我裏面真空，只有貼住兩個『雞蛋仔』（乳貼），一舉手就移位。山長水遠飛過來唱歌，泄春光便不好了，好彩一切順利，返到後台就可以聽住傑仔唱歌盡情跳舞啦！」

今次是傑仔入行34年來，首次個人音樂會，甚有紀念價值，歌單和舞蹈都是全新編排，傑仔以華麗、型格、活潑等多個造型演出，台上台下非常盡興，當他唱日文歌《One》的時候，台下有歌迷跟住唱，令他驚喜萬分。完騷後傑仔風騷表示：「心情輕鬆，自己狀態好，熱眾又好熱情，所以我好relax去唱，整個演出我都好喜歡，台前幕後配合得好好。雖然天氣比較乾燥，但我覺得自己把聲好好，唱得好舒服，好開心。」至於「愛人」伍姑娘表現，傑仔大讚超水準。

（即時娛樂）