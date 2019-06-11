【鍾麗緹撰長文冧老公】張倫碩望牽手到老：希望70歲仲可以… (15:46)

鍾麗緹和內地男星張倫碩，於2015年拍攝《如果愛》認識，二人一撻即着，拍拖一年便結婚，姊弟戀開花結果。今年是兩人相識4周年，張倫碩今日在微博上載多張照片放閃，並向老婆示愛，他說：「轉眼四年了...看看走過的路，經歷過的事情，遇到的善良和惡意，我們也是不容易啊，超越了地域，超越了時光，超越了世俗，無論外界如何猜測如何演繹依然倔強的在一起。

未來的路還很長，還有很多高山險阻需要去克服去攀越，只要還有希望這世界上沒有什麼不可能。做個好的代表太難了，雖然我們並沒有刻意做什麼，但是我們的確給了很多人追求幸福的希望，也刺痛了很多不幸的人的眼睛。

但百年之後又能留下什麼吶？皺皺巴巴那雙還牽在一起的手，慶祝我們還能順暢的上廁所，看著兒女們為了我們曾經走過的路煩惱，如果七十歲我還能早勃就是這條街最靚的爺......

愛情這東西很奇妙，包含了酸甜苦辣很多種滋味，思念，膩歪，佔有，反抗，吃醋，懷疑，心痛，憤恨，不捨，包容，退讓，理解，相信，坦然......然後來就忘了然後了。只能記得開始的地方。」

鍾麗緹今日亦在微博撰文，向老公示愛：「還記得四年前初次見到你，是你對我的細心，對我的呵護，讓我變成一個心砰亂跳的少女，那是少女般的快樂，初戀的感覺，我在想上天給了我一個真正的朋友，我們有很多共同，所以，我不管世俗，只為了你我那份純真的愛，擁入了你的懷抱。四年間，我們像平常夫妻伴侶一樣，小打小鬧卻依舊甜甜蜜蜜，無論遇到什麼，我們都仍然堅持拉著彼此的手，一直積極向前，從未退縮，直到今天，也仍會到老。我想，最牢固的愛，就是無論我們遇到什麼，我們都彼此堅信對方，一直朝向光芒的方向攜手同行。謝謝你的愛給我更多的力量，讓我看到更多的美好，忘記了那些嘈雜凡塵。我愛你，我的張先生。」

（即時娛樂）