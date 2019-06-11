【角色未定】奧雲獻人生兩個第一次 拍電影又學整叉燒 (16:35)

英國足球名宿米高奧雲（Michael Owen）昨日到柴灣，為有份客串的電影《漂洋女孩》拍攝宣傳片。奧雲這日獻出兩個人生第一次，首次試拍戲及入廚學整叉燒。奧雲完成拍攝後表示：「這不可以當演戲，因為我不是演別人，而是演回自己，還是奧雲。這次過程很有趣，但最難是講廣東話。」原來導演林偉光想奧雲講多些廣東話，最後只安排講一句「唔好意思」，在現場練了一會才能完成。

提到在短片中學整叉燒，奧雲笑說：「真的是人生第一次，因為從來不入廚，一生人未煮過飯。中國菜之中最喜歡叉燒，第一次煮叉燒十分有趣，原來不是太複雜，而且我煮得不差，很美味！」

電影《漂洋女孩》將於7月中進行新演員招幕，成功通過招幕便有機會跟奧雲合作。奧雲表示他未定電影中演什麼角色，要跟導演研究，希望保持神秘感，今次接拍是應好友邀請。追問他想演忠或奸？奧雲笑說：「角色還未知，視乎導演需要，只要合理都會考慮，最好是演回球員。」

導演林偉光透露找來當年一班《Y2K系列》的「小朋友」重新聚在一齊，包括余文樂、蔡卓妍、關智斌、方力申、唐詩詠及談善言，大家已答應客串，還會有林海峰於片中與奧雲切磋球技。

（即時娛樂）