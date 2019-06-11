不法之徒訛稱可預訂廣州站個唱門票 陳小春：唔好上當 (18:22)

近日有不法之徒訛稱可預訂《陳小春STOP ANGRY巡迴演唱會─廣州站》門票，不過陳小春的經理人公司今日發嚴正聲明，聲明內容如下：

「嚴正聲明

本公司 陳小春工作室 作為藝人陳小春唯一經理人公司、Max Mini Limited 作為陳小春STOP ANGRY巡迴演唱會總代理（以下簡稱為我們），近日一再發現有不法之徒訛稱擁有《陳小春STOP ANGRY巡迴演唱會─廣州站》本公司Max Mini Limited的合作授權，並以各種形式，出現於微博、微信、及不同媒體平台，開展對外招商，及進行未經確認之「廣州站」門票預訂。對於不法之徒未經我們任何授權下，作出意圖蒙騙及對外行使詐騙斂財行為，我們極度關注及嚴正澄清。

鄭重聲明如下：

直至今天 2019年6月11日

1）我們從未與任何公司簽訂《陳小春STOP ANGRY巡迴演唱會─廣州站》合約。

2）對於冒充本公司Max Mini Limited的名稱及陳小春經理人之名企圖行騙以得到演唱會授權，及對外出售廣州站門票；全屬虛假消息。敬請提醒各人士不要誤信，以免招致任何損失。

3）暫時沒有該場（廣州站）演唱會的相關事件計劃，待正式確定後會由本公司Max Mini Limited統一對外官方宣佈（布）。

為免外界相關同行業者受騙上當，我們會對此予以高度關注及保留一切法律追究權利，並嚴厲譴責這一可恥行為。

陳小春工作室、Max Mini Limited

謹啟

2019年6月11日」

陳小春對此表示：「其實這件事都幾驚訝，沒辦法，太多這些不守規矩的人，我們一直做演唱會巡迴，如果有正式日期及地點，一定在官方網通知大家。這些非法行為大家切勿上當，請大家支持正版，Thank you﹗」

（即時娛樂）