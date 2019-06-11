張建聲讚何佩瑜增肥演出 松岡李那壓力大荷爾蒙失調 (20:54)

何佩瑜（左起）、張建聲及松岡李那這個組合看來很有火花。（鍾偉茵攝）

松岡李那自爆子宮內膜曾長息肉，有患癌症的風險。（鍾偉茵攝／明報製圖）

松岡李那（左起）、張建聲及何佩瑜在新片《作家的謊言：筆忠誘罪》中合作。（鍾偉茵攝）

張建聲於身兼監製及演員的驚慄懸疑電影《作家的謊言：筆忠誘罪》中，跟何佩瑜及松岡李那兩位索女合作，他直言好艷福，為了演好他與松岡之間的大膽激情戲，二人會在片場拖手及排戲培養感情。

戲中他背著老婆何佩瑜偷食，跟新租客松岡有婚外情，並捲入一宗命案。張建聲承認現實中也曾年少無知，十幾歲時試過被正印撞破「偷食」，即場遭受一巴掌兼分手，「以前好貪玩，不懂珍惜愛人，現在人大了，就想定下來」。

松岡對於今次性感演出不感尷尬，最大難度是苦練廣東話對白，壓力大到荷爾蒙失調，子宮內膜長息肉，她說：「當時不停來經一個月，醫生說我子宮內膜長了息肉，有癌症風險，需要接受手術切除，我為免影響工作，暫且食中藥調理，幸好拍完再返日本做體檢，息肉不見了。」

何佩瑜獲張建聲大讚為藝術犧牲，素顏上陣及增肥20磅，她說：「我想表達無事業的家庭主婦那種不修邊幅，令大家有共鳴。原來增肥比減肥難，每餐要食兩份白飯，現在靠食米粉減肥。」

場地提供：CUBUS 28

服裝提供：Club Monaco(張建聲)

Hair by:Abble@hair corner(何珮瑜)

Make up by:milk(何珮瑜)

（即時娛樂）