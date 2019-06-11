【最經典小龍女】無暇再談情 陳玉蓮貼身帶劉德華做公益 (23:10)

淡出熒幕多年、潛心向佛的陳玉蓮，相隔10年再到台灣，日前跟金牌製作人周遊（阿姑）敘舊。被封「最經典小龍女」的陳玉蓮，精神奕奕，活力十足，完全不似年近60歲。陳玉蓮自嘲畫面上她看起來很圓潤，問到體重時，她自爆和當年最瘦的46公斤相比，現在約56公斤，若要復出，起碼還要減5公斤。

陳玉蓮曾飾演過很多經典角色，除《神鵰俠侶》的小龍女，還有《天龍八部》的王語嫣、《倚天屠龍記》的小昭、《射鵰英雄傳》的黃蓉等，她說在眾多角色中最喜歡王語嫣，因感覺角色較斯文。《神鵰俠侶》是她的成名作品，陳玉蓮這10年來在內地致力公益，出錢出力，10年來花費上千萬台幣（約250萬港元），「我帶了《神鵰》資料，當地人還認得劉德華，他們一看到他（劉德華）也就認得我了，所以前陣子我和劉德華碰面，我說太謝謝你了，因為我從2008年就常常把你帶在身邊一起做公益」。

談到感情，失婚過一次的陳玉蓮說現在單身，不想再找伴不是有離婚陰影，而是太忙，「我找到自己要的方向，感情上就沒再去多想」。她曾和初戀情人周潤發拍拖5年，分手原因眾說紛紜，她稱：「如果我和他還在一起，他就沒有今天，我和他老婆不認識也沒見過，但我感覺他太太真的能幫助他，他能走上國際，那是我幫不了他的。」至於8年婚姻離婚收場，會否遺憾沒小孩？她說一點遺憾也沒有，在那段婚姻期間她已接觸佛教，知道佛陀說的，有肉身就一定有痛苦，如果自己都不想輪迴到世上做人，為什麼還要找一個小生命來受苦？

（即時娛樂）