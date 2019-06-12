【專訪】父愛偉大 「三好爸爸」古明華願為女兒死 (21:03)

古明華自女兒Tammi出世開始，表明他只可為一個人去死，那人就是他的女兒。（鍾偉茵攝／受訪者提供圖片／明報製圖）

現年55歲的古明華（古佬）於2012年憑《巴不得媽媽...》蘇基一角，令觀眾留下深刻印象，同年獲得無綫最佳男配角獎項，至今參與不少劇集演出。他在剛播完的劇集《婚姻合伙人》中飾演「國師」徐懿蜚，初期是個不負責任的男人；但現實中古佬是個「三好」的真男人，他是一個好男人、好老公和好爸爸，為了早年患上「腎小球炎症」的愛女Tammi，身兼演員及配音員，最高紀錄試過連續50小時工作，目的是為了掙多點錢給女兒能有更好的生活環境。

古佬表示：「我辛苦都要養架車，希望一放學可即送她去醫院，因她的病在療養過程中會免疫力降低，要讓她不用等巴士、坐港鐵，避免社區感染。」古佬笑言女兒出世後，老婆曾問過可否為她死，答案是現在不行了，他眼濕濕說：「我說拍拖、結婚時可為你死，但當有了女兒那刻開始，我只可以為一個人死，那就是我女兒。」

古佬於1996年與相愛8年的太太Terri結婚，婚後2年誕下愛女Tammi，可惜女兒10歲時患上「腎小球炎症」，古佬表示：「當然難受，因生了她出來，要她面對這個病。我都說寧願發生在我身上，但現在受苦的是女兒，那個困難會更強，可能中間隔了層愛，當你愈愛便會愈去珍惜，不想她面對一些不好的挑戰，希望這經歷對她生命來說也是好事。」

欲知專訪詳情，請留意（6月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）