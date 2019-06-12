【專訪】女兒開口才給零用錢 古明華：順道談近況當溝通 (22:02)

古明華（古佬）為了令患有「腎小球炎症」的愛女Tammi能有更好的生活環境，身兼演員及配音員努力掙錢養家，可是3年前他患上肺結核，差點跟太太及女兒告別，令他的人生有所啟發。古佬說：「當時差點連命都無，咳了3個月，最後1個月更不斷發燒，住院期間又被醫生嚇，說照到疑似癌症，幸好最後無事。不過被隔離那10幾天，自己領悟很多，當經歷有可能失去親人和生命時，感受會特別深，心想太太無工作，女兒又有病，自己豈能有事，讓我體會到『樹欲靜而風不息，子欲養兒親不在』的道理，學懂要珍惜身邊的一切，以及多從對方角度去想。」

至於現時與21歲女兒Tammi的相處，古佬笑言大前提是要先見到個女，雖然大家同住一間屋，可是見面卻不多，因自己工作不定時，女兒如今有她的世界和節目，「如果有機會父女聚頭時，我通常第一時間都不會講話，先望清楚她，見她心裏面還是一個小妹妹便放心。同埋我不會主動畀她零用錢，我是要她問我才會畀，順道談談近況，當是一個溝通，我覺得這是一個不錯的辦法。但近來不知是否拍拖，有男友畀錢，無主動跟我要零用錢」。古佬作為父親，表明一定有呷醋，認為一個負責任的父親，對女兒拍拖一定很緊張，雖然不是第一次拍拖，但也會擔心對方接觸到一些不好的男生。

「養兒一百歲，長憂九十九」，古佬指女兒現時病情雖然已很穩定，身體還愈來愈好，但仍會很關注對方，他想跟女兒說：「面對每一刻都要很認真，不要疏忽，每一刻都是很重要。」

欲知專訪詳情，請留意（6月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）