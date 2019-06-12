【心痛祖名】成龍新歌冧林鳳嬌：我從來不是一個好愛人 (19:24)

成龍自爆夫妻情趣，他指太太林鳳嬌永遠不會錯，只會是他錯，都是他在道歉，這樣家裏便不會吵架。（中國時報圖片）

成龍睽違17年推出新專輯《我還是成龍》，收錄歌曲分別獻給生命中重要的人，其中一首《謝謝一輩子》特別送給太太林鳳嬌。成龍今日在台灣舉行記者會，他感性地說：「我從來不是一個好愛人，或許我有一些好的時候，這些時刻被她看到了，可以抵消許多的不好，一路走來我付出的少、她付出的多，這輩子能遇到她，是我最大的福氣。」成龍又表示自己的婚姻不完美，「但這麼年來，很多曾經恩愛無比的夫妻都分開了，我們兩個今天依然在一起，愈來愈珍惜對方」。他稱新專輯每做好一首歌便放給太太聽，林鳳嬌適時會給意見；當播放《謝謝一輩子》時，他躲在一旁偷看太太反應，林鳳嬌聽完感動落淚，但事後冷靜地對他說謝謝。

另一首歌曲《心痛》則送給兒子房祖名，成龍曾想過到底要怎麼做好一個父親的角色，他認為自己做父親有點笨拙，直到4年前祖名涉毒做錯事，他才突然明白什麼叫擔憂，65歲的成龍說：「到我這個年紀，很多事看淡了，也沒什麼脾氣，不像以前了。」

其間，成龍還分享與林鳳嬌的夫妻倆情趣，又笑稱自己在家中地位最低，但全程沒有提及女兒卓林。

（即時娛樂）