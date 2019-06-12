伙拍Dear Jane開騷嗌興奮 薛凱琪：喜歡同癲人合作 (21:55)

薛凱琪（Fiona）與樂隊Dear Jane將於8月6日合作舉行音樂會《ON THE ROCKS》Live，日前他們接受訪問時透露，屆時會互唱大家的歌，亦會將一些歌曲改編。Fiona表示得知與Dear Jane合作心情興奮，因她在紅館或其他地方開騷，多數唱《糖不甩》和《甜蜜蜜》等溫柔歌曲；今次她可做一些平時開騷做不到的事，將大家耳熟能詳的歌曲變成歇斯底里和澎湃感覺的版本，「我喜歡跟一些癲的人合作，大家都害羞就擦不出火花，撞不到想法出來。Dear Jane作為band，我好想他們唱我比較少女味的首本名曲，將它變成男人版，我覺得男人都有顆少女心，有柔情一面」。而Dear Jane對於相隔10年再跟Fiona合作，他們覺得沒什麼不同，像見回老朋友。

Fiona還承認已自組公司，要兼顧唱歌、電影和自家服裝品牌，加上之前返內地做真人騷，感覺真的有點累；不過，她從中學了很多東西，好似她現在學識睇合約、傾生意，自覺愈來愈似女強人。Fiona稱很想做好歌影視加服裝品牌事業，所以唱歌方面，未來可能與其他唱片公司合作，影視及服裝品牌依然是自己公司處理，不用兼顧太多。

（即時娛樂）