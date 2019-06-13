【自揭「分」訊】6年情玩完 前港姐龐卓欣跟男友分手 (15:41)

2015年香港小姐亞軍龐卓欣（Ada）和男友孫智威（Solomon）拍拖近6年，二人不時旅行及拍拖出席活動，以為打風都打唔甩，豈料原來二人已分手，六年情斷﹗Ada在社交網拍片自揭「分」訊，並透露跟Solomon已分手3個月。

她說：「好多人都發現我的instagram已經見不到Solomon，還問我是否仍和他一起，我覺得應該跟大家交代一聲，因為始終在你們認識我的時候，我和他已經一齊，我們一齊近6年，其實散了差不多3個月，2月中﹑2月底才分手，要等這麼久才告訴大家，是因為我不知怎樣開口，因為比較尷尬，這個亦是我們二人的事，但同時我想對你們真實，我一向都好open跟大家分享近況，但之前有少少敏感，始終是剛剛分手，但現在心情較平復。」

Ada自爆拍過5次拖，初中時跟兩個男生拍拖，去到美國升讀高中時拍過一次，到升讀大學時又拍過一次，之後便是Solomon，她說：「只是拍過5次拖，都不算好多，我只覺得自己愈來愈大，會看開些。細個時戀愛大過天，失戀或分手好似世界末日，很不開心，但要記得人生好多事情只是暫時性，時間會沖淡一切。」

（即時娛樂）