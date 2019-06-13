遭網民出言挑釁「奀星做乜轉頭像？」 徐天佑霸氣反擊 (17:42)

反對修訂《逃犯條例》示威者昨日（12日）在金鐘與警方爆發激烈衝突，不少藝人的政治立場未必一樣，但他們看到警民爆發衝突亦感到痛心，部分藝人透過社交網表達心聲。

徐天佑昨晚在facebook個人專頁，將頭像轉換全黑色頭像，藉以表達哀痛之情，不過有網民竟留言挑釁：「奀星做乜轉頭像？」天佑亦不是省油的燈，他以簡單又霸氣反擊回覆：「關你X事！」不少網民留言力撐天佑。

另外，已為人妻的無綫藝員歐陽巧瑩，則面對很多港人家庭存在的問題，就是彼此政治立場不同。歐陽巧瑩在instagram上載跟家人群組對話截圖，截圖內容是：「唔想破壞感情就大家都唔好講，喺屋企唔准講政治，今日開始邊個講邊個錯，自律。」

她解釋截圖是純分享，並不代表這做法一定是對的，她說：「呢個係我屋企嘅group chat，我明白人人都可以對612有唔同嘅感受，不過家庭嘅關係都一樣重要，我唔希望將政治、政見帶返屋企，尤其係今日，呢一個敏感時刻，雖然我冇宗教信仰，但我相信天佑好人，天佑香港！」有網民留言：「雖然係好可悲，但未嘗唔係一個好辦法，因為有屋企人嘅愛都好緊要﹗」

歐陽巧瑩則回覆：「節（折）衷嘅辦法。」她續說：「家家有本難諗（唸）的經，我對我屋企人廿幾年嚟嘅認識，衝動發言討論絕對傷感情，因爲已經試過！所以今次我決定用呢個節（折）衷、暫時性嘅方法去停止同住嘅父母同細妹嘅衝突，佢地（哋）住埋同一間屋，兩把口對一把口，一把口嗰個一定會爆炸，希望你明白~到時一家齊人面對面，我一定會拎出黎（嚟）傾！」

（即時娛樂）