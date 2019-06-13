【專訪】「抗癌歌手」李明蔚給爸爸的話：想你每天快樂 (19:01)

李明蔚早年曾以三人組合「小龍鳳」出道，近年在馬浚偉幫助下推出首張單曲唱片。（受訪者提供圖片／李明蔚Instagram圖片／明報製圖）

「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）於2012年、22歲時被確診患上罕見的「腺樣囊性癌」，李爸爸從沒放棄過，並為愛女尋求不同醫治方法，祈求有針對「腺樣囊性癌」的新藥物面世，兩父女帶著希望等待神蹟出現﹗

李明蔚與李爸爸接受《明報》訪問，李爸爸不時輕撫女兒的臉龐，指李明蔚小時候好得意，可是近年因腫瘤漸擴大壓神經線，導致半邊臉癱，右眼不能閉上，聲帶也受影響，說話有困難，實在令人惋惜。李爸爸全程為愛女傳譯，不時互相開玩笑，他笑言李明蔚廚藝麻麻，李明蔚即調皮回答：「我畀啲嘢你做咋!」

提到周日是父親節，李明蔚過往會整蛋糕或下廚煮意粉，今年兩父女會出外吃飯慶祝，最重要當然是女兒在身邊。李明蔚在訪問過程中說話不多，但她很關心爸爸，說希望爸爸健康及少擔心。提到醫治問題，她很堅定說：「我有信心!」

李明蔚完成訪問後，透過短訊傳來一段「給爸爸的話」，她寫道：「爸爸多謝你愛惜了我30年！在患病多年一直不離不棄的照顧！我知道你為我很擔憂，所以我要一直努力面對我的人生！我的堅強，勇敢都是遺傳你的！我不會放棄，我要讓自己身體好起來！在我心裏每天都是父親節，想你每天都要快樂健康！我愛爸爸！」

欲知專訪詳情，請留意（6月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）