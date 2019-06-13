【專訪】歌手李明蔚患罕見腺樣囊性癌 父親相信有神蹟 (19:33)

下月踏入30歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena），於2012年被確診患上罕見的「腺樣囊性癌」，曾是政府公務員的李爸爸，為愛女四出尋求醫治方法。李爸爸說：「當年送她到加拿大讀英文，心想讀完書返港還可以多玩幾年。想不到她逗留了3個月便病發，突然不停流鼻血，致電返港時，我還以為天氣乾燥。去見醫生檢驗後知道有腫瘤，隨即返港醫治。」

李爸爸指李明蔚的腫瘤在血管位置，不能動手術，當時聽到差點暈倒，「我不敢在她面前喊，只有躲起來喊，擔心得晚晚失眠。我以前170幾磅，跌到140磅。情願是我有病，我都60幾歲，老喇，仲有乜所謂，若果可以交換就畀我病好了。個女咁後生，乜都未見過……點解偏偏揀中佢」。李明蔚自小獲爸爸愛惜，會滿足她所有要求，以前脾氣差，愛駁嘴，現在因面癱連說話也困難，李爸爸不禁苦笑，情願女兒繼續駁嘴。

李明蔚於2016年癌病擴散到肺、肝及腎，李爸爸續說：「現在擴散到骨，骨癌好痛，醫生為她檢查時也奇怪她沒有痛，說是很好彩，若果感痛楚只有打嗎啡針止痛。她現在仍好精神，我認識一些朋友患鼻咽癌的，比她遲病發但早已bye bye了。」李爸爸從未放棄求醫，抱著希望、多次說要鬥長命，希望醫學界早日研發針對「腺樣囊性癌」的醫治方法，「外國有患癌症的女仔突然腫瘤消失，我相信有神蹟，希望女兒的病得以醫治，沒有後遺症，自己會一直為她打氣。我唔再喊喇，睇開啲，瞓醒又一日，瞓醒個女仲喺度」。

欲知專訪詳情，請留意（6月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）