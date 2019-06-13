【點播比重播劇差】景黛音出山之作欠捧場觀眾 排第13位 (21:04)

《婚內情》與《詭探前傳》已播完，但仍在榜上高企。（網上圖片）

ViuTV推出新一輪自製劇，接《婚內情》與《詭探前傳》棒的，是陳秀雯與廖啟智主演的《教束》，以及景黛音「出山」之作《退休女皇》。邀退隱娛樂圈30多年的景黛音復出拍劇，相信ViuTV是為她度身訂做角色，以誠意打動她答應演出。拍攝之初，57歲「美魔女」跟人氣勁的姜濤合作，牌面也吸引。雖然有人不睇好，討論區留言「新一代誰會認識景黛音？」但也有留言姜B首部劇集一定要捧場。

《退休女皇》今晚播映第4集，雖然ViuTV沒有公布收視，但網站有「最多人睇」排行榜，前三名位置是榜首的《婚內情》，第二位《詭探前傳》，《教束》緊接第三位。至於《退休女皇》排第幾？竟然十大不入，連第一輯的《詭探》也排第九位，首播的《退休女皇》只排第十三位。

《退休女皇》中，景黛音飾演Sara姐原是地產集團的總裁秘書，因與集團太子爺李世嘉（吳浩康飾）意見不合而被逼離開公司，退休後決意幫助電競隊Challenger贏得電競大賽冠軍。景黛音闊別娛樂圈多年再次拍電視劇，被問到有否重拾當演員的感覺，景黛音表示感覺完全不一樣，皆因她接拍前已要求與嶄新演員班底合作，所以今次和以往的拍攝環境及模式也有不同，希望帶給觀眾新鮮感。

劇中飾太子爺的吳浩康（Deep），對公司進行大改革，涉足電競業務，組成電競隊Killer。現實中的Deep空閒時亦喜歡「打返兩舖機」，又表示對劇組找來拍攝的專業電競工具很感興趣。談到會否自薦參與其公司的電競隊，Deep笑言：「梗係要人邀請先參加啦，自己舉手就唔值錢！」

（即時娛樂）