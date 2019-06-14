【連拍3部劇後...】馬國明唔去旅行 寧願掙外快吸金 (13:50)

馬國明、沈卓盈及楊潮凱，昨晚出席皮具品牌活動。馬國明表示完成劇集拍攝，終可出來搵真銀，不經不覺已連續拍了3套劇，至8月再開新劇，應該不會去旅行，希望趁這段時間接多些工作，難得有時間，又不用向劇組度期，希望多掙外快，期間他也會返內地登台。問到是否會唱歌？他笑言：「呃吓飯食啫！」

問到可有留意新劇《白色強人》播出後的反應？馬國明說未留意到，首播當晚他有工作在身，要之後看重播：「《白色強人》是有別於以往的師奶劇，我都想看觀眾的反應，不過頭兩集都是交代人物，要看多幾集才能評論。如果你問我頭幾集的感覺，就是很型。（拍到你很型？）不是，是拍到大家都很有型。」

已為人妻的沈卓盈性感現身，她自言有收藏手袋習慣，她笑言老公知她喜歡手袋，故大時大節老公都不用花太多心思，送手袋便可。沈卓盈表示剛完成一部電影拍攝和拍完一個廣告，為了拍廣告她積極喼弗，3星期內瘦了5、6磅。廣告要穿泳裝？她保持神秘：「要健康和很弗。（相片可需經老公過目？）她對我工作很有信心，不會懷疑和干涉。他之前都陪我食得很清，現在都有六塊腹肌。」

（即時娛樂）