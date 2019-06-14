【偉仔最合拍】唱歌走音被影圈朋友鬧 張曼玉抹乾淚：我還要玩下去 (17:02)

54歲影后張曼玉（Maggie）最近參與內地真人騷《少年可期》演出，擔任樂華七子NEXT的師父。在最新一集的節目中，她首度談及當年演出「草莓音樂節」的唱歌走音事件，坦言因此事第一次真正受到打擊，其間更忍不住落淚，但她表示沒有後悔。

張曼玉稱走音事件後，覺得很傷心，每日都喊；因她一直像公主很順利，無論拍戲、得獎同樣順利，沒有很大打擊；直到演出「草莓音樂節」走音後，才第一次真正受到打擊。「因為唱歌，失去很多朋友，電影的朋友完全不接受我，他們罵我。然後我可能需要了一年，才真的站起來說沒事。因為我之前一年，我會覺得不好意思出來見人，好像自己不知道怎麼樣。」說罷，她輕抹淚水，再續說：「可是，反而那年過了之後，我覺得我自己比較強大，我現在反而什麼都不會那麼怕，為什麼你們幾句話，我就不許再玩這個遊戲，我覺得不公平，所以我還要玩下去，我還要玩到，我說我不玩的那天（為止）。」

她在節目中又談到跟梁朝偉（偉仔）的關係，她被徒弟問最合拍的男演員是誰，張曼玉回答：「有好幾個都可以的。」再被追問只能選一個時，她的選擇是梁朝偉。張曼玉稱跟偉仔真正拍戲只有兩次，第一次是她剛入行拍劇集《新紮師兄》，演技曾被對方嫌棄：「你不懂演戲，回家吧。」第二次是電影《花樣年華》，當時大家都成長了，才是真真正正碰對的機會。「我就從那個時候發現，我們演戲的方法是差不多。大家好像打乒乓（球），這個默契是跟真的排戲排出來不一樣」。張曼玉憶述曾在曼谷拍戲時，會跟偉仔一起出去打波、喝東西，一起做很多事情，所以大家會覺得他們要在一起。張曼玉指那個時候只有他們兩個，故拍畢該片後，大家真的很熟。

（即時娛樂）