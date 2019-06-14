【已計劃產後復出】預產期8月底 何超盈自嘲轉數慢記性差 (20:35)

懷孕的何超盈跟兩位家姐何超鳳和何超蕸出席活動。（林蘊兒澳門直擊）

【明報記者林蘊兒澳門直擊】賭王何鴻燊四房長女何超盈，上周與未婚夫辛奇隆（Thomas）於大宅按中國傳統，進行過大禮儀式，超豪的嫁妝聘禮大曬冷，成為熱話。準媽咪超盈昨晚在未婚夫陪同下，挺巨肚由香港到澳門新葡京，參與澳門首屆為期5個月的「藝文薈澳Art Macao」文化藝術盛會揭幕禮，以行動支持媽咪梁安琪、兩位胞姐何超鳳和何超蕸。

身穿孕婦裙配平底鞋打扮的超盈，戴上未婚夫所送巨型閃爆鑽戒到場，跟嘉賓打招呼，因現場人多，她不時輕撫大肚，Thomas貼身保護。佗B女「荷包蛋」的超盈精神不錯，動作尚算自如，熱愛工作的她已急不及待計劃產後復出大計，還自嘲現時腦袋轉數反應慢：「預產期是8月底至9月初，屆時藝術展在我剛生完之後幾日舉行，無論如何我一定會親身支持。自懷孕前後休息差不多1年，感激公司同事和團隊的支持，待我生完BB後才返工。」

四太被問到女兒超盈和準女婿向她斟茶時，四太滿意表示未飲茶，亦已當他一家人，形容現時多了半個仔，又多了半個女（指準媳婦奚夢瑤），她滿意地說：「她（奚夢瑤）是很乖的女仔，我好似多了一個女和仔，家庭愈來愈壯大，真是喜事連連！」

（即時娛樂）