【打到七彩】孖UFC拳王高塔倒吊肉搏 張晉畏高：似玩命 (18:01)

張晉在電影《九龍不敗》中，跟外號「蜘蛛人」十六連勝UFC拳王Anderson Silva展開連場激戰，其中尾段的終極一戰，劇組特別去到澳門旅遊塔取景，將兩人吊起至十層樓高，務求拍攝到他們半空中肉搏兼墜下的緊張效果。

張晉本身有畏高，他直言感覺似玩命，但因這場戲講述二人最後一戰，非常亢奮，所以無法驚。「劇情講我跑過去，Silva會在空中踢我一腳，第一下他驚整傷我故好有保留，到他真的出力時，我整個人被踢到飛起。到我打他，他不停叫Hit me！Hit me！因為他需要有痛的感覺先演到，所以這場戲大家都打得好high，加上當時大家無著衫又露晒紋身，好有男人間決鬥的感覺」。Silva亦表示最愛這場口，他稱以前打MMA只需要有好的出拳、招式、踢腿，但拍電影要遷就角度、鏡頭：「以前在大銀幕見到演員從貨車跳下，今日我是在高塔跳落去，感覺好神奇。」

鄭嘉穎在片中飾演澳門司警，他說：「導演不用我打，都是阿晉和Silva打。如果要我打，我寧願和阿晉打，也不想和Silva打，我怕他不懂收力，我被KO！」

（即時娛樂）