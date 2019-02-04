【文詠珊任伴娘】嚴紀雯貴氣出嫁 嚴徐玉珊畀女婿200分 (18:15)

【今日直擊】仁濟醫院董事局前主席嚴玉麟女兒嚴紀雯（Carmen），與家族經營建材生意的男友Jeffrey Char共諧連理，並分兩日進行結婚註冊酒會和婚宴。今早一對新人按習俗傳統儀式，於家中向長輩們敬茶、接新娘和玩新郎遊戲，過程好玩熱鬧。

至中午12時許，新娘姊妹團成員包括蔡卓妍男友胞妹石佩藍、名媛陳雪鈴等，聯同20多名婚禮工作人員及攝影隊，齊到達灣仔君悅酒店，為下午4時開始的註冊儀式作準備。

身穿傳統中式裙褂禮服的Carmen與Jeffrey，則於12時45分乘花車到場，伴娘的文詠珊（JM）、伴郎和大妗姐負責迎接。戴上份量十足的金器的Carmen手持花球，丈夫在旁細心輕扶落車，二人甫見記者即甜笑，又跟伴郎伴娘企定定合照，新娘表示好開心！

升呢為岳母的嚴徐玉珊穿金色裙褂，面露燦爛笑容形容嫁女心情複雜：「好開心又好不捨得，女婿值200分！送什麼嫁妝？希望他們鍾意就得。」嚴太直言希望女兒盡快生小朋友。至下午3時許開始，導演劉偉強與太太、賭王四太梁安琪、曾昭怡、林心兒、陳浚霆等，均悉心打扮到場觀禮。

（即時娛樂）