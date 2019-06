前港姐冠軍曹敏莉的胞妹曹敏寶(Abo)榮升媽咪喇﹗去年Abo嫁給科學家林潤生,二人的B仔於6月11日出世,Abo在社交網上載母子合照,躺在牀上的她冧笑望著B仔,她說:「Finally you are here with us Darius.Our Precious Boy.#motherhood #tearswithjoy #611baby #lamsfamily #myson」據悉Abo的B仔體重8.2磅,算是重磅BB,而Abo表示這一兩年會專心湊仔。

(即時娛樂)