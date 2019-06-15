【專訪】「型爸」王敏德愛惜家人 仔女心中無可取代 (18:45)

現年54歲的王敏德（Michael）高大有型又愛護家人，是不少人眼中的理想爸爸人辦，而他在大女王曼喜（Kayla）、二女王麗嘉（Irisa）及細仔王躍穎（Kadin）心目中，被形容是「廿四孝」、「Persistent（堅持）」及「Irreplaceable（不可取代）」的Funny Family Man，一家人彼此了解，感情融洽並無代溝。

王敏德於1992年與名模馬詩慧結婚，婚後育有二女一子，一家五口相當幸福，不時一起出席活動及出埠，在社交平台以「模範家庭」姿態放閃曬幸福。這日Kayla（26歲）、Irisa（24歲）和Kadin（19歲）齊齊穿上早前到泰國家庭旅行時爸爸購買的家庭Tee，並預備蛋糕、美酒和銀包，作為父親節禮物送給王敏德。王敏德開心表示：「最開心的禮物是收過Spider-Man底褲和襪，好實用！」可是子女們齊聲否認送過蜘蛛俠內褲，指爸爸是個很大意的人，經常遺失東西，所以送小銀包讓他收藏好身分證、錢及信用卡等隨身物。

三子女對王敏德有讚亦有彈，爆他偶然因工作忽略家庭，承諾過的事忘記履行，還有的是脾氣差又無耐性，做事比較心急。不過，他們對爸爸頗了解，講得出王敏德最喜歡的電影、作曲家、歌曲及地方，令爸爸甚開心。

欲知專訪詳情，請留意（6月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）