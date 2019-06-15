【魔鬼導演拍幾次】彭于晏墮海鏡頭險送命：卡在水底… (19:37)

陳家樂（右一）指當日在拍攝現場見到彭于晏（左一）就很害怕。（大會提供／明報製圖）

彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、陳家樂及導演林超賢等，昨晚於上海港國際客運中心宣傳新片《緊急救援》，齊齊大爆拍攝的驚險，矛頭直指外號「魔鬼導演」的林超賢。

彭于晏（Eddie）在戲中有場從直升機吊威也掉下水的場面，當時幾乎賠了性命，他說：「我被威也勾住，卡在水底上不了來，當下我想『沒關係，應該會有人救我！』但過幾秒，好像還沒人救我，結果上水時受了傷，導演就說『你休息一下，等一會再拍幾次！』謝謝導演，我先包紮一下，再來！」彭于晏因此喝了不少海水，林超賢搞笑問他味道如何。

陳家樂在林超賢對上一齣作品《破風》時受傷，今次彭于晏對他特別關照他，陳家樂說：「其實每天去到現場都很開心，但一見到彭于晏就很害怕，因為每次都對我說『今天你要小心，保重！』有一天，他差點被火燒到屁股，然後導演跟我說：『下一個鏡頭，火會在你的面前燒過！』我猶豫了一下，但導演真的非常勇敢，原來之前他已親自為我試位！」

林超賢為了回報眾人全力以赴拍攝，即場送贈每人一隻雞脾，他說：「我已在想下一部電影，希望大家努力練好自己的『雞腿』！」

（即時娛樂）