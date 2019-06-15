【懷孕7個月】著巨型姊妹裙見證Carmen婚禮 超盈呻佗B好辛苦 (20:56)

【今日直擊】懷孕7個多月的何超盈，今日以姊妹團身分，挺著巨肚見證好姊妹嚴紀雯（Carmen）婚禮，據知超盈未婚夫Thomas亦在場。

超盈表示懷孕比想像中辛苦，長期感到疲倦而停工休息，但Carmen十分體諒她，為免她操勞，所以做姊妹都輕鬆。超盈說：「造裙時已知我會懷孕7至8個月，所以條姊妹裙都巨型。增磅方面，醫生說我磅數正常，BB女的Size只比正常BB大兩星期。媽咪好緊張我，做好多身體檢查和量血壓，請陪月都由她一手包辦。原本9月預產期，現在可能8月底，會在香港開刀生。」

她透露好友陳柏熹和Carmen是女兒的契爺契媽，所以辛苦都要來。問到她明年的婚禮籌備情況，她表示只計劃在葡萄牙行婚禮，香港已做過大禮儀式，所以不打算在港補擺婚宴。

提到媽咪送5億別墅做嫁妝，超盈認是她和丈夫的新居，不過她所有東西都會傳給愛女；至於女兒改名問題，她表示Carmen有份給意見，但中文名就不會跟族譜。

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（即時娛樂）