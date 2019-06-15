【父與子】為兩歲小春雞揀老婆 黎諾懿：Ali婆婆太老 (21:18)

黎諾懿39歲生日，他在社交網曬幸福，分享一家三口合照。太太李潔瑩（Nicole）為他準備了精緻的藍色生日蛋糕，亮點卻是囝囝「小春雞」的藍色嘴唇。諾懿搞笑留言：「峰峰（黎峰睿）又偷吃蛋糕 多謝大家的祝福」。

兩歲多的「小春雞」好可愛，早前父子檔上陣拍攝TVB的父親節特輯，囝囝在鏡頭前沒有怯場，主持王鎮泉負責做保母陪「小春雞」在兒童樂園玩，諾懿提出「警告」說：「我個仔有料到，好活躍！」結果主持陪「小春雞」玩了一陣，累得叫救命投降。

諾懿笑言照顧小朋友要有神力，他為了跟囝囝多溝通，近年減少去玩，收工便趕返家，工作也比前揀擇，就是為了更多時間陪囝囝成長。才兩歲多的「小春雞」已懂得打電話給他，父子經常視像通話。節目中主持提出五個女神包括李佳芯，高海寧，朱千雪，馮盈盈與劉穎鏇讓諾懿揀未來新抱，他竟然第一時間將好拍檔李佳芯揀出來，笑說：「Ali婆婆飛咗佢先，高Ling姨姨都太老了... ...」他揀新抱條件是要國際化，諾懿說：「你知我啲英文同國語好『叻』啦！最好國際化，唔一定係ABC，西方或日本女仔都可以，總之爸爸做唔到的由囝囝完成。」

（即時娛樂）