【《阿斯達》第5集】宋仲基發現張東健「混血」身世秘密 (14:31)

宋仲基想到可利用張東健的秘密前往營救瓦韓族人，於是去找在阿斯達唯一認識的醫生之女高甫潔幫忙。（網上圖片）

張東健向金玉彬透露自己殺掉了父親，還疑似被宋仲基發現是伊格特人的秘密。（網上圖片）

張東健向眾人稱金義聖是宋仲基所殺。（網上圖片）

宋仲基、金義聖與張東健三人對峙，張東健被洞悉奸計後，一度懇求父親原諒，但最終仍狠下心腸殺父。（網上圖片）

宋仲基目睹張東健殺死金義聖，還得悉他是「混血」的伊格特人。（網上圖片）

宋仲基、金智媛、張東健及金玉彬合演的新劇《阿斯達年代記》，昨晚播出第 5 集，張東健飾演的妥坤，逐步實現他當上「阿斯達」皇帝的野心。

承接上集，宋仲基飾演的銀蟾，為了拯救被俘虜的金智媛及瓦韓族人，綁架了阿斯達族長金義聖。張東健為救父親，單獨前去跟宋仲基談判，但二人一碰面即大打出手；張東健驚訝宋仲基敏捷的身手，竟與自己不相伯仲。其實，張東健另有目的，想借機殺掉金義聖，取代族長的位置，再將殺人罪名嫁禍給宋仲基。不過，金義聖早已洞悉張東健的計謀，並說服宋仲基將他釋放，可惜仍遭張東健殺掉，宋仲基則在混亂中借機逃走，卻連累瓦韓族人遭市民毒打泄忿。

宋仲基事敗後，深感內疚，知道自己會害死瓦韓族人後，激動想自殺，當他看到自己紫色的血後，回想起之前打鬥時割傷張東健，看見對方也流着紫色的血，才明白到張東健與自己一樣是被視為混血「怪物」的伊格特人。

另一邊廂，捨棄父親的金玉彬藏身在張東健的寓所，張東健跟她透露，懷疑宋仲基已知道他是伊格特人的秘密，金玉彬安慰他，指就算宋仲基看到他的血液是紫色，並不代表宋仲基知道這代表什麼，希望張東健能專心達成當上族長的目標。

之後，宋仲基聽聞所有瓦韓族人要被處斬，決定拿着染有張東健紫色血的證據交給金玉彬，並要脅若他們傷害瓦韓族人，便會公開張東健是伊格特人的秘密。

張東健親自主持金義聖的喪禮，但遭族中的大祭司等長老阻止，指摘他從未出現夢境、聆聽神喻等神蹟，不配主持族長的喪禮，下令他立即停止；同一時間，張東健突然「神上身」，還被一大群螢火蟲包圍，一眾圍觀的市民當正張東健是「神」。

（即時娛樂）