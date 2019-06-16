落選港男梁裕恆又爆料 楊明睇示威者挖磚頭片段爆粗 (14:44)

落選港男梁裕恆（Flow）繼「安心事件」發表個人意見後，昨晚再次在社交平台爆料，上載一個「機場特警」的WhatsApp群組貼圖，根據第一張截圖，「Tvbe」分享一段日前示威者挖磚頭的片段，「M.Y」就回覆：「佢XX成班癲X咗」，「Tvbe」答：「真係怕又嚟一個64」。第二張截圖見到「Tvba」及「Tvbb」退出群組，「M.Y」答：「嘩﹗走兩件」及加上笑到喊的emoij公仔。第三張截圖，「Tvbd」、「Tvbe」及「Tvbf」都退出群組，「M.Y」又再「嘩」。

梁裕恆就留言要給「大明星MY」，覺得作為一個藝人或公眾人物，有一定責任為社會的弱勢發聲，為保飯碗不表態，他亦能理解，可是說示威者是「癲X咗」則十分過分。之後更繼續插「大明星MY」，可以用那麼輕挑的態度去對待事件，並爆退出群組的是三色台（即無綫）的工作人員。

有傳媒就此事聯絡上梁裕恆，他指群組是早前拍攝無綫劇集《機場特警》時開設，組員包括楊明、蔡思貝、張振朗、湯洛雯等人，承認MY就是楊明。他稱楊明當時無講明鬧哪一方「癲X咗」，有些人亦無退出群組。

（即時娛樂）