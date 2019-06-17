【《阿斯達》第6集】宋仲基孖生哥哥現身 (13:42)

原來20年前宋仲基母親與雷內脫族人，誕下了雙生兒。（網上圖片）

金智媛逃走後，誤闖入一間密室，裡面的佈置跟宋仲基提過的夢境一模一樣。（網上圖片）

宋仲基計劃利用趙成夏等人與張東健的利害關係，營救族人，期間從高甫潔身上學會文字。（網上圖片）

張東健向金智媛打聽宋仲基的底細。（網上圖片）

張東健得悉宋仲基知道他的身世秘密時，顯得憂心忡忡。（網上圖片）

宋仲基一人分飾兩角，分別飾演孖生兄弟銀蟾與薩雅。（網上圖片）

由韓星宋仲基、金智媛、張東健及金玉彬合演的新劇《阿斯達年代記》，昨晚播出第6集，收視脫離上集谷㡳，回升至7.2%。

第6集承接上回劇情，張東健因為「神上身」而民望高企，他從金玉彬口中得悉，自己是「怪物」伊格特人的秘密，被宋仲基知道了，只好答應宋仲基的要求，取消處斬所有瓦韓族人。張東健找金智媛打聽宋仲基的底細，金智媛原想借機刺殺張東健，可惜事敗，幸從對方口中得悉宋仲基正設法營救他們，讓眾人重現生存希望。

張東健應約跟宋仲基談判，前者表示不能放走瓦韓族人，但會善待他們，若宋仲基能守口如瓶，大家便能和平共存，還表明「從今瓦韓族人的命就是我的命，我的命就是瓦韓族人的命」，宋仲基答應要求離去。

與此同時，阿斯達族長金義聖去世後，飾演大祭司阿薩隆的李道慶及飾演海族首領、金玉彬父親的趙成夏，與張東健胞弟設法阻止張東健登上聯盟首長之位，並秘密帶走一眾瓦韓族人，想利用他們威脅宋仲基現身，使他指證張東健弒父。可惜金玉彬早已料到父親有此詭計，設計令他們內訌。

另一方面，被囚於火之堡壘的金智媛，半夢半醒之間見到宋仲基出現，對此充滿疑惑。

宋仲基聽聞瓦韓族人即將被處斬，以為張東健出爾反爾，故聯絡趙成夏見面，想利用他跟張東健之間的利害關係，拯救瓦韓族人。

與此同時，張東健帶兵趕至火之堡壘，與胞弟、李道慶及趙成夏對峙，金智媛等人借機逃走，期間金智媛誤闖密室，發現房間與宋仲基提過的夢境一樣。原來房間的主人，正是20年前，張東健在森林中拾回來的伊格特嬰兒，其後交給金玉彬扶養，亦即是宋仲基的孖生哥哥薩雅。

（即時娛樂）