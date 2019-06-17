【心痛學生年輕人】鄭裕玲哽咽：我哋要珍惜香港呢個屋企 (17:56)

剛從外地拍節目返港的鄭裕玲（Do姐），今日在商台節目《口水多過浪花》抒發己見，Do姐甫開咪即語帶哽咽說：「過去兩個星期我去了第二個地方拍節目，當時收到好多關於香港消息，我看到好多心痛場面，尤其是我們香港學生及年輕人，這兩個星期其實我們去好多地方，坐好多車及飛機，但最後一程，亦是我們最盼望一程，因為這一程就是飛回香港，香港是我們屋企，發生好多好多事，屋企最緊要，我們...Sorry，I'm getting old，好emotional，我們要珍惜這個屋企，尤其是學生和年輕人，我好希望香港可以好快回復平靜，我們和平相處的狀態。

我記得當中我和（余）迪偉傾過偈，我跟他說，其實我覺得我是一個娛樂人，我是一個entertainer，在一個繃緊嘅情況下，我應該做回我的責任，《口水多過浪花》是娛樂開心的節目，在這樣的氣氛下，其實應該發揮我們作用，我相信好多人都有情緒，even我們去了兩星期，但都好多情緒牽動，希望我講完這番說話後，令大家有個半小時鬆少少，開心少少，我覺得已盡了自己少少責任。」之後Do姐直言心情仍有點激動，先播首歌然後再繼續開咪。

不少網民留言多謝Do姐，亦有網民安慰她：「Do姐唔好喊，多謝你表態！」「我哋會好好保護自己嘅地方。」

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（即時娛樂）