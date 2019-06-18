陳美齡孻仔史丹福大學畢業︰我又驕傲又開心又感恩 (12:54)

陳美齡昨天在社交網上載照片，透露22歲孻仔金子協平終於完成美國史丹福大學的課程，一家人齊齊出席協平的畢業禮。陳美齡與日籍丈夫金子力一門四傑，除了陳美齡自己擁有史丹福大學教育學博士銜頭，3個兒子也先後畢業於史丹福大學。陳美齡在facebook留言︰「三兒子今天大學畢業了！看到他經過不斷的努力，和他的哥哥們一樣從史丹福大學畢業，真的令我又驕傲，又開心，又感恩！」

「兩個哥哥也有來參加他的畢業典禮。三個兒子站在我眼前，我不知道如何去表達自己的感受，實在太感恩了！好感動！有點不敢相信自己的幸運。」

「多謝兒子們的努力和恆心，克服各種挑戰達到自己的目標。他們時常說，為了表達自己對媽媽的愛，最佳方法就是各自做好自己應做的事，不用媽媽擔心。他們不但沒有令我擔心，更加給了我無限的驚喜！帶孩子並不容易，但看到他們成長，是最大的安慰。所有的艱苦，也是値得的。」

「三兒子會留在史丹福大學的碩士課程繼續深造。希望他能學以致用，將來能把在史丹福得到的知識，為社會作出貢獻。恭喜你協平！你的人生在你手中。要感謝所有支持你的人，更要用心做人，為自己為人建築一個快樂的未來！」

（即時娛樂）