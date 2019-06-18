【馬仔力撐】抗癌歌手李明蔚分享︰我患病 但我得到更多 (15:09)

患有腺樣囊性癌的29歲歌手李明蔚（Sarena）昨天出席分享會，分享她的抗病經歷，獲過百名教友及馬浚偉（馬仔）現身支持。Sarena將合照擺上社交網，留言︰「昨天，網友團契（伴你同行恩典路聚會）！非常感謝馬仔哥哥跟我們一起參與分享見證，大家都被感動了！也鼓勵我們很多！❤️❤️❤️❤️❤️ 神會有安排的，所以我們不用擔憂！感謝主，一直帶領我們走過每一條路！雖然我患了病，但我得到的更多！祝福各位患病朋友和家人❤️願大家身體健康！平安喜樂！🙏🏼Amen」

馬浚偉亦在其社交平台分享照片，並留言︰「昨天出席由『網友團契』主辦的《伴你同行恩典路》的分享會，這是明蔚一直有參與的團契，也是經由她邀請我參加這次聚會的。這一切，是神的安排，感恩！這次分享會主要的對象，是病友和病友家屬。當然也有一些關心身邊人的朋友參加！希望我小小的分享，能夠給大家一點點的支持和鼓勵！ 面對重病的挑戰，很不容易，真的很不容易！我不能為你們做什麼，但會衷心祝福大家，祝福你一定要好好的，平安的，健康的！加油啊，我的心與你們同行！祝福大家，一切榮耀歸於天父 Amen! 」

（即時娛樂）