【練出胸肌】為個唱減逾20磅 蘇永康：我唔會冇著衫嚇人 (15:13)

蘇永康將於本周五（6月21日）起，舉行一連兩場紅館演唱會《蘇永康 ALL THAT JAZZ (& POP) LIVE》。正緊密排練的康仔，首次跟逾百個來自世界各地的樂手合作，感覺興奮又開心；當聽到一首首重新編曲的首本名曲，令他很感動。「真係想唔到一聽音樂起，竟令我找回當初為熱愛唱歌、熱愛音樂的那份初心，有幾首歌真係個心都震埋，非常震撼，迫不及待想同大家分享今次成果」。

為了是次演出，康仔日夜操練減肥收身，體重輕了逾20磅，瘦了一個碼。他說：「真係練到有胸肌，但大家不用擔心，我唔會唔著衫出來嚇人，哈哈！其實健身係對自己的健康負責任，希望有最好體能上場，發揮到最佳狀態。近兩個星期，食嘢、著衫方面都好小心，盡量唔畀自己有感冒嘅危險。唔知係咪keep住做運動，身體真係好咗。以前每次開演唱會，個人緊張，壓力一來，我口唇邊一定出一粒二粒，但今次一粒都冇出。」

雖然忙於排練，但日前父親節他做了24小時湊仔公。「老婆出差不在港，得我一個，邊個同我慶祝喎？我咪24小時喺屋企湊仔，唔係邊個幫我睇住個仔。我估再過多兩年，個仔識得做手作仔先開始送禮物畀我」。

（即時娛樂）